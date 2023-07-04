У берегов Болгарии погибли два российских моряка

Двое российских моряков погибли в результате аварии на борту судна в порту Варны. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает БНТ.

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Инцидент произошел около 9 утра 3 июля на судне «Милфорд», которое ходит под флагом Белиза, и работало над углублением дна порта. Капитан судна сообщил о том, что погибшие — рулевой и повар - россияне 32 и 58 лет.

«Собрана первоначальная информация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Варненского района работает над этим делом», — заявил директор региональной морской администрации Валентин Енчев.

По его словам, по еще невыясненной причине двое россиян оказались в трубе, соединяющей трюм с забортной водой.

Всего экипаж судна включает 14 человек. Остальных моряков допрашивают. Корабль останется в порту до завершения расследования. Дело находится на контроле Национального транспортного совета.