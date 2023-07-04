Омбудсмен Чечни назвал диверсией нападение на Милашину в Грозном

© Соцсети

По его мнению, случившееся было провокацией. Солтаев пообещал, что чеченские органы внутренних дел разберутся, кто стоит за нападением на журналистку и адвоката.

«Будем следить за ситуацией», — подчеркнул омбудсмен.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что избиение Милашиной и Немова в Чечне требует энергичных мер реагирования.

Он подчеркнул, что о происшествии доложили президенту России Владимиру Путину.