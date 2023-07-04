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Омбудсмен Чечни назвал диверсией нападение на Милашину в Грозном

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал диверсией нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном, передает РИА Новости.

Омбудсмен Чечни назвал диверсией нападение на Милашину в Грозном
© Соцсети

По его мнению, случившееся было провокацией. Солтаев пообещал, что чеченские органы внутренних дел разберутся, кто стоит за нападением на журналистку и адвоката.

«Будем следить за ситуацией», — подчеркнул омбудсмен.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что избиение Милашиной и Немова в Чечне требует энергичных мер реагирования.

Он подчеркнул, что о происшествии доложили президенту России Владимиру Путину.

4 июня журналистку и адвоката избили по дороге из аэропорта в Грозном. Милашина и Немов прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

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