Днем во вторник, 4 июля, как минимум семеро человек пострадали в результате наезда автомобиля в Тель-Авиве. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Газета называет случившееся терактом. По данным издания, после наезда на людей террорист вышел из машины и нанес одному из пострадавших ножевое ранение в шею. Террориста застрелил один из горожан.

Пострадавшая 46-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, двое пострадавших в возрасте около тридцати лет - в состоянии средней степени тяжести, еще несколько получили легкие травмы.

Представитель ХАМАСа Хазем Кассем, заявил, что «героическое нападение в Тель-Авиве - это первый ответ на преступления в Дженине».