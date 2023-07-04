Семеро человек пострадали при наезде машины на толпу в Тель-Авиве
Днем во вторник, 4 июля, как минимум семеро человек пострадали в результате наезда автомобиля в Тель-Авиве. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Газета называет случившееся терактом. По данным издания, после наезда на людей террорист вышел из машины и нанес одному из пострадавших ножевое ранение в шею. Террориста застрелил один из горожан.
Пострадавшая 46-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, двое пострадавших в возрасте около тридцати лет - в состоянии средней степени тяжести, еще несколько получили легкие травмы.
Представитель ХАМАСа Хазем Кассем, заявил, что «героическое нападение в Тель-Авиве - это первый ответ на преступления в Дженине».
Ранее Израиль нанес крупнейший за два десятилетия удар по лагерю Дженин на севере Западного берега реки Иордан. В Израиле заявили, что удары наносились по «террористической инфраструктуре» - по штабам и квартирам боевиков в лагере беженцев.