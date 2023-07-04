Рабочий погиб от удара током на севере Москвы

На севере города от удара током погиб рабочий. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 4 июля.

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По ее словам, трагедия произошла у жилого дома на улице Маргелова. Когда 22-летний мужчина работал над отладкой систем в помещении электрощитовой его ударило током. От полученных травм он скончался на месте.

На место прибыли правоохранительные органы. Для координации их действий к дому прибыл заместитель Савеловского межрайонного прокурора Яков Путнин.

— Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — резюмировала Нефедова.