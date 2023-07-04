В израильском городе Тель-Авив мужчина въехал в толпу людей на автомобиле. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Теракт произошел на улице Пинхаса Розена. По меньшей мере пять человек получили ранения.

Как пишет издание, террорист въехал в толпу, а затем нанес ножевое ранение одному человеку в шею. По его данным, нападавшего застрелил присутствовавший на месте мирный житель.

На место прибыли медики МВД, они оказывают помощь пострадавшим.

В результате инцидента 46-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Еще два находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в легком.