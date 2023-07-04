Загорелась крыша административного здания в Столешниковом переулке в центре Москвы
В центре столицы загорелась кровля административного здания. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу во вторник, 4 июля.
По данным ведомства, возгорание произошло по адресу Столешников переулок, дом № 7, строение 2. Подразделения МЧС на место уже прибыли. Как сообщила администрация здания, все люди покинули дом еще до прибытия пожарных.
Как сообщил «ВМ» источник, знакомый с ситуацией, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.
Другой пожар произошел на складе бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках. Его площадь составила 2300 квадратных метров, а для тушения были привлечены подразделения из других городов Московской области. Подробнее о происшествии — в материале «ВМ».