Загорелась крыша административного здания в Столешниковом переулке в центре Москвы

В центре столицы загорелась кровля административного здания. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу во вторник, 4 июля.

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По данным ведомства, возгорание произошло по адресу Столешников переулок, дом № 7, строение 2. Подразделения МЧС на место уже прибыли. Как сообщила администрация здания, все люди покинули дом еще до прибытия пожарных.

Как сообщил «ВМ» источник, знакомый с ситуацией, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.