СМИ сообщили о гибели российских моряков на борту судна в водах Болгарии

Два российских моряка погибли на борту гражданского судна "Милфорд", следовавшего под флагом Белиза в территориальных водах Болгарии . Об этом во вторник сообщил портал Болгарского национального телевидения (БНТ).

Имена погибших не приводятся, это граждане России в возрасте 32 и 58 лет. По данным БНТ, судно выполняло работы по углублению дна в районе болгарского порта Бургас, минувшей ночью оно отправилось в румынскую Констанцу для дозаправки.