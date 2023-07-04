В Калуге три ребенка сбежали из детского сада

Отмечается, что по факту происшествия прокуратура организовала проверку в детском саду «Радуга». Возраст сбежавших детей составлял от 4 до 6 лет, сообщение о побеге поступило примерно в 11:30.

Как писала «Парламентская газета», во время похода на пик Поднебесный в Кемеровской области трое подростков ушли вперед без взрослых и впоследствии не появились в приюте, куда все направлялись. Позднее глава Междуреченска Сергей Перепилищенко заявил, что дети сбежали намеренно, а не потерялись. При этом он рассказал, что изначально «побег» планировали шесть человек, однако потом часть из них отказалась.