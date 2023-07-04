Дела Блиновской, ЛерЧек и других блогеров могут объединить

Дела об уклонении от налогов Елены Блиновской, Валерии Чекалиной и других блогеров может быть объединено в одно производство.

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При этом вероятна переквалификация в дело об организации преступного сообщества. По данным Telegram-канала Mash, в ходе следствия выяснилось, что есть признаки такого состава преступления - всем фигурантам от налогов помогала уйти женщина с "позывным "Атаманша".

Канал располагает информацией, что именно из этого источника блогеры взяли деньги на выплаты ФНС. Блиновская возместила 30 млн рублей, а Чекалина - 311 млн рублей, хотя их счета и активы арестованы. Чтобы выяснить происхождение средств, дело может быть передано в Центральный аппарат СК РФ.