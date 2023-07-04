Суд отказался снять арест с Rolls-Royce Лерчек и ее мужа

Савеловский суд Москвы во вторник отказался снять арест с имущества и денежных счетов Валерии Чекалиной (блогер Лерчек) и ее мужа, передает корр. ТАСС из зала суда.

"В суд поступила жалоба адвоката Чекалиных Константина Третьякова на отказ следователя снять арест с имущества, изъятого при обыске у Чекалиных. Выслушав мнения сторон, суд постановил оставить жалобу Третьякова без удовлетворения", - огласил решение судья Дмитрий Зозуля.

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Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, речь идет о снятии ареста с автомобилей Rolls-Royce, принадлежащих Чекалиным. Они были изъяты при обыске в доме блогера под Красногорском в Подмосковье.

Адвокат Третьяков заявил в ходе заседания суда, что его подзащитные полностью оплатили недоимку по налогам в размере 311 млн рублей, а, следовательно, законных причин лишать их имущества нет. Прокурор возразила, что изъятые машины являются вещественным доказательством по делу, а, следовательно, не могут быть возвращены до тех пор, пока расследование дела не завершено. Суд согласился с ее доводами. Адвокат Третьяков заявил ТАСС, что подаст апелляцию на это решение.

По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них валюту США. Тем самым они замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Также в отношении блогеров было возбуждено дело о неуплате налогов, их проверяют также на причастность к совершению иных экономических преступлений. До этого Валерии Чекалиной было предъявлено обвинение в том, что при пособничестве мужа она уклонилась от уплаты НДС за III и IV кварталы 2020 года, за 2021 год, а также от уплаты НДФЛ за 2020-2021 годы на общую сумму более 311 млн рублей.

Согласно открытым источникам, в декабре 2021 года Чекалина занимала четвертое место в России по числу подписчиков (более 10 млн) в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией). Согласно данным Forbes, она занимала седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских пользователей Instagram с годовым доходом $600 тыс. С 2018 года она ведет фитнес-блог, в том числе проводит фитнес-марафоны по снижению веса.