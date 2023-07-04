У берегов Болгарии погибли два российских моряка

Районная прокуратура болгарского портового города Варна во вторник начала досудебное производство в связи со смертью двух россиян - членов экипажа корабля под флагом Белиза. Об этом сообщило агентство БТА.

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По информации прокуратуры, на данный момент происшествие квалифицируется как причинение смерти по неосторожности. Погибшие - российские граждане в возрасте 32 и 58 лет.

Сам инцидент произошел вечером в понедельник. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точные причины гибели моряков. Кроме того, представители правоохранительных органов опросят других членов команды.