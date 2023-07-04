В ЗАЭС сообщили о нормальном радиационном фоне после отключения электричества Киевом
Нарушений эксплуатации Запорожской атомной электростанции после отключения Днепровской ЛЭП не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
Питание после отключения ЛЭП перевели на резервные трансформаторы, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации станции не зафиксировано, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Радиационный фон на территории ЗАЭС, в ее санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения остается в норме и соответствует естественному природному фону.
Напомним, киевский режим в ночь на вторник отключил Днепровскую линию электропередачи, снабжающую электричеством ЗАЭС.