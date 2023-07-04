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В ЗАЭС сообщили о нормальном радиационном фоне после отключения электричества Киевом

Нарушений эксплуатации Запорожской атомной электростанции после отключения Днепровской ЛЭП не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

В ЗАЭС сообщили о нормальном радиационном фоне после отключения электричества Киевом
© Деловая газета "Взгляд"

Питание после отключения ЛЭП перевели на резервные трансформаторы, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации станции не зафиксировано, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Радиационный фон на территории ЗАЭС, в ее санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения остается в норме и соответствует естественному природному фону.

Напомним, киевский режим в ночь на вторник отключил Днепровскую линию электропередачи, снабжающую электричеством ЗАЭС.