В ЗАЭС сообщили о нормальном радиационном фоне после отключения электричества Киевом

Нарушений эксплуатации Запорожской атомной электростанции после отключения Днепровской ЛЭП не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Питание после отключения ЛЭП перевели на резервные трансформаторы, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации станции не зафиксировано, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Радиационный фон на территории ЗАЭС, в ее санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения остается в норме и соответствует естественному природному фону.