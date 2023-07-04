В пермском общежитии для артистов рассказали о драке ЧОПа с жильцами

Очевидцы из числа резидентов гостиницы Пермского цирка рассказали о драке сотрудников частного охранного предприятия (ЧОПа) с жильцами. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Telegram-канал «Цирковые».

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По словам очевидцев, 2 июля к зданию на Бульваре Гагарина, 39а подъехало пять автомобилей с сотрудниками ЧОПа, которые стали стучаться в номера, где горел свет, требовать предъявить документы и объяснить, на каком основании они там проживают.

«В ответ на возмущение артистов и просьбы представиться и предъявить служебные удостоверения в ход пошли дубинки и стрельба из пистолетов перцовыми патронами», — рассказали артисты.

Дрессировщик Росгосцирка Игорь Корчагин, который после встречи с ЧОПовцами попал в реанимацию, по словам очевидцев, услышал шум и решил поинтересоваться, что происходит.

«Спустился на первый этаж и был сбит с ног ударом дубинки. Падая, он ударился затылком о плитку и потерял сознание», — рассказали авторы поста, уточнив, что избивавшего остановили только женские крики.