В СПЧ отреагировали на нападение на журналистку и адвоката в Чечне

Власти Чечни должны быть в первую очередь заинтересованы в проведении честного и объективного расследования нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

«В данном случае в объективности заинтересованы сами власти региона: необходимо показать, что жизнь в Чечне основывается на праве, на котором в принципе зиждется государственный строй и благодаря которому существует общество. Власти должны быть заинтересованы в том, чтобы найти преступников и предать их общественному порицанию», — подчеркнула Меркачева.

Нападение, по словам правозащитницы, должно квалифицироваться сразу по нескольким статьям: истязание, причинение тяжких телесных повреждений, препятствование журналистской деятельности и другие. Нельзя допустить, чтобы все эти тяжкие преступления списали на недоразумения и неприятный инцидент.

Меркачева добавила, что замалчивание этого преступления развяжет руки тем, кто считает возможным применение любых методов воздействия на журналистов.

«Произошедшее, если подняться над ситуацией, — это дискредитация права. Дискредитация чеченского народа, ведь именно там это произошло. От нас требуется не забывать, следить на всех этапах, реагировать, — призвала правозащитница. — Следовало бы передать это дело центральному аппарату СК. Логично было бы, чтобы этим занялся лично [председатель Следственного комитета России] Бастрыкин, выделил группу из Москвы».

Ранее издание Baza сообщило, что неизвестные избили в Чечне Милашину и адвоката Александра Немова. Уточнялось, что Немов и Милашина прибыли в Чечню на приговор Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. По словам адвоката, нападение произошло, когда они ехали по дороге из аэропорта в Грозном.

Журналистка Ксения Собчак у себя в Telegram-канале заявила, что Милашина нетранспортабельна и постоянно теряет сознание.