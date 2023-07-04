Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии

Суд приговорил супругу бывшего судьи верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии по делу о применении насилия против полиции и мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

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В январе 2022 года семья Заремы Мусаевой сообщила, что вооруженные люди в гражданской одежде пришли в ее квартиру в Нижнем Новгороде и предъявили постановление о принудительном приводе на допрос в Чечне. 52-летнюю женщину насильно увезли в Грозный. Правозащитники заявляли, что она страдает сахарным диабетом, но ей не дали взять необходимые лекарства.

МВД Чечни заявило, что Мусаеву принудительно доставили на допрос как свидетеля по делу о мошенничестве. Позже в ведомстве утверждали, что Мусаева напала на полицейского. По версии следствия, женщина «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес граждан» и «проявляла агрессию», когда стояла рядом с дежурной частью. Участковый подошел к ней и сказал, что та нарушает закон, поэтому он составит протокол о хулиганстве. После этого, по утверждению МВД, Мусаева набросилась на полицейского, царапала и била.