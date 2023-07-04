Милашину и Немова вывезли из Грозного в Беслан на скорой
Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова вывезли из Грозного, чтобы доставить в бесланскую больницу в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.
Ранее появилась информация о том, что в Чечне было совершено нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.
"Я сопровождаю, еду впереди машины скорой помощи. Мы везем в Беслан в больницу их (Милашину и Немова - прим. ТАСС)", - сказал Солтаев.
Он добавил, что в настоящее время выехали из Грозного.