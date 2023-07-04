Милашину и Немова вывезли из Грозного в Беслан на скорой

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова вывезли из Грозного, чтобы доставить в бесланскую больницу в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.

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Ранее появилась информация о том, что в Чечне было совершено нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

"Я сопровождаю, еду впереди машины скорой помощи. Мы везем в Беслан в больницу их (Милашину и Немова - прим. ТАСС)", - сказал Солтаев.