Росприроднадзор начал проверку после попадания нефтепродуктов в реку Колва

После происшествия с разливом нефтепродуктов на нефтепроводе ООО "Нобель-ойл" в Республике Коми, Росприроднадзор начал проведение внеплановой проверки по требованию прокуратуры. Об этом пишет ТАСС.

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что компания эксплуатирует трубопровод, на котором произошел разлив. Ведомство запросило документы и информацию у компании для более детального изучения обстоятельств инцидента. Радионова также добавила, что компания будет нести ответственность за допущенные нарушения в соответствии с законом.

Как ранее сообщила Радионова, 3 июля около 1 тыс. куб. м нефти могло попасть в реку Колва. В связи с этим, в Усинском округе Коми введен режим повышенной готовности, а местным жителям рекомендовано не использовать воду из реки.