Двум подросткам, попытавшимся убить сверстника под Новосибирском, предъявили обвинение

Двум подросткам из Новосибирской области предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным ведомства, ночью 29 июня двое обвиняемых встретились со своим сверстником на берегу реки Иня. Между приятелями завязался конфликт, в ходе которого парни избили 15-летнего подростка, после чего распылили ему в глаза перцовый баллончик и несколько раз ударили ножом.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, он выжил. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц». Одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому — домашний арест.

По словам соседки пострадавшего подростка, парни всегда была хорошими друзьями и учились в одной школе.

— Вся деревня в шоке. Они всегда были спокойные и ни разу не замечала за ними, каких-либо плохих поступков, тем более таких зверских. Непонятно, почему одного из них выпустили под домашний арест, — рассказала она телеканалу «360».