Российский подросток предстанет перед судом за создание нацистской группы

По данным следствия, с февраля 2022 юноша увлекся нацистской идеологией. С мая по сентябрь 2022 года он создал группу в одном из мессенджеров, где размещал запрещенную литературу и делился планами о нападениях на лиц других национальностей. В группировку вошли не менее пяти человек, в планах были акции, в том числе, и в отношении действующей власти.