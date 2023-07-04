В Подмосковье 13-летний подросток погиб, отравившись освежителем воздуха

В Подольске 13-летний подросток умер после вдыхания освежителя воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

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Гибель несовершеннолетнего произошла 30 июня на глазах у его приятелей. Находясь в компании, погибший вдыхал пары из баллона освежителя воздуха, а затем почувствовал ухудшение самочувствия, внезапно потерял сознание и умер.

Как уточняется, скорая помощь, вызванная очевидцами, приехала к месту происшествия и зафиксировала его смерть.

Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия. К настоящему времени ими уже опрошены свидетели инцидента, изъят баллон и назначена судебно-медицинская экспертиза.