Избитая в Грозном журналистка Милашина рассказала о нападении

Журналистка Елена Милашина, которую утром 4 июля неизвестные избили в Грозном, рассказала, как произошло нападение. Ее слова приводит Telegram-канал «Кровавая барыня», принадлежащий журналистке Ксении Собчак.

© Телеграм-канал «БАБИНЕЦ»

«Классическое такое похищение, как раньше все это было... Прижали, выкинули шофера, таксиста из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, там на колени ставили, пистолет к голове», — рассказала Милашина.

По ее словам, злоумышленники нервничали, толком не смогли завязать ей руки.

Милашина и адвокат Александр Немов прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, адвокатом которой является последний. В чеченской столице на них напали неизвестные и жестко избили, правозащитнику порезали ногу.

Telegram-канал Baza ранее показал фотографию журналистки Милашиной после нападения на нее. На фото видно, что лицо женщины почти полностью покрыто зеленкой, а руки забинтованы.

В июне сообщалось, что прокурор запросил 5,5 года колонии для жены бывшего чеченского судьи Заремы Мусаевой.