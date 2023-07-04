Избитая в Грозном журналистка Милашина рассказала о нападении

Журналистка Елена Милашина, которую утром 4 июля неизвестные избили в Грозном, рассказала, как произошло нападение. Ее слова приводит Telegram-канал «Кровавая барыня», принадлежащий журналистке Ксении Собчак.
«Классическое такое похищение, как раньше все это было... Прижали, выкинули шофера, таксиста из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, там на колени ставили, пистолет к голове», — рассказала Милашина.
По ее словам, злоумышленники нервничали, толком не смогли завязать ей руки.
Милашина и адвокат Александр Немов прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, адвокатом которой является последний. В чеченской столице на них напали неизвестные и жестко избили, правозащитнику порезали ногу.
Telegram-канал Baza ранее показал фотографию журналистки Милашиной после нападения на нее. На фото видно, что лицо женщины почти полностью покрыто зеленкой, а руки забинтованы.
В июне сообщалось, что прокурор запросил 5,5 года колонии для жены бывшего чеченского судьи Заремы Мусаевой.
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