В Северной Осетии к поиску пропавшего на горе туриста подключили вертолет
На горе Казбек в Северной Осетии продолжаются поиски альпиниста, который пропал вечером 2 июля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, во вторник утром группу спасателей на вертолете отправили на плато горы.
- Сегодня в 7.25 вертолет МЧС России Ми-8 со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего на горе Казбек альпиниста. Также привлечена авиация МЧС для осуществления аэровизуального обследования склона горы, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Высадить группу спасателей сразу на высоту 4200 метров, ближе к месту, где пропавшего мужчину видели в последний раз, пытались и 3 июля, но помешала погода.
Ранее сообщалось, что один из участников группы альпинистов, поднимавшихся на гору Казбек, не дошел до контрольной точки на высоте 3,5 тысячи метров. Из города Новокуйбышевска на поиски пропавшего альпиниста направились шесть спасателей. Группа, которая совершала восхождение, не была зарегистрирована в МЧС России перед началом экспедиции.