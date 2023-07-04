В Северной Осетии к поиску пропавшего на горе туриста подключили вертолет

На горе Казбек в Северной Осетии продолжаются поиски альпиниста, который пропал вечером 2 июля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, во вторник утром группу спасателей на вертолете отправили на плато горы.

© Российская Газета

- Сегодня в 7.25 вертолет МЧС России Ми-8 со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего на горе Казбек альпиниста. Также привлечена авиация МЧС для осуществления аэровизуального обследования склона горы, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Высадить группу спасателей сразу на высоту 4200 метров, ближе к месту, где пропавшего мужчину видели в последний раз, пытались и 3 июля, но помешала погода.