Мужчина убил женщину во время покупки автомобиля Toyota

Под Казанью задержали мужчину, который убил женщину в Самаре во время покупки автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

21-летний Зауда приехал в Самару, где планировал приобрести автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Юноша задал хозяйке вопросы и осмотрел машину, после чего несколько раз ударил женщину ножом в горло. Предварительно он собирался вывезти тело куда подальше, но выбросил из машины на проезжую часть во время движения.