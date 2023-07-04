Мужчина убил женщину во время покупки автомобиля Toyota

Под Казанью задержали мужчину, который убил женщину во время покупки ее Toyota
Под Казанью задержали мужчину, который убил женщину в Самаре во время покупки автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
21-летний Зауда приехал в Самару, где планировал приобрести автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Юноша задал хозяйке вопросы и осмотрел машину, после чего несколько раз ударил женщину ножом в горло. Предварительно он собирался вывезти тело куда подальше, но выбросил из машины на проезжую часть во время движения.
Подозреваемого задержали в 30 км от Казани по дороге из Нурлата в Сокуры, машину нашли в одном из самарских дворов. По сведениям канала, погибшая — 34-летняя Екатерина Карась, экономист крупной аптечной сети, которая в прошлом была снохой крупного золотоискателя Александра Карася. У Екатерины остался сын. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.