В ФСБ заявили о задержании в Тюмени пособника украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали в Тюмени россиянина, который пытался склонить российских военных к переходу на сторону ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

В ФСБ этого человека назвали «пособником украинских спецслужб». По данным ФСБ, он пытался убедить офицера одной из воинских частей перейти на сторону ВСУ вместе с его подразделением после прибытия в зону спецоперации.

В спецслужбе заявили, что в качестве аргументов житель Тюмени использовал заведомо ложную информацию, дискредитирующую российскую армию. Также он обещал офицеру организовать связь с сотрудниками украинских спецслужб.

Против задержанного возбудили дело о госизмене.

В конце июня в ФСБ сообщили о задержании 35-летнего жителя Нальчика по подозрению в госизмене. В спецслужбе заявили, что он пытался выехать на Украину и хотел присоединиться к ВСУ.