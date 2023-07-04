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Обломки беспилотника нашли в Крыму

Крымские фермеры нашли в поле обломки беспилотника нашли во время уборки зерна. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Обломки беспилотника нашли в Крыму
© Ара Киланянц / Коммерсантъ

По данным канала, дрон рухнул в Красногвардейском районе региона, между населенными пунктами Клепинино и Ястребовка. Там его и нашли местные жители во время сельскохозяйственных работ днем 3 июля.

В результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет.

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