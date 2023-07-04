Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале сообщил о попытке атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области.

Градоначальник уточнил, что все обнаруженные БПЛА ликвидированы. В результате инцидента никто не пострадал. По словам мэра, экстренные службы уже работают на местах ЧП.

«В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8.00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются», - подчеркнул мэр.

Позднее в экстренных службах столицы РИА Новости сообщили о еще двух беспилотниках в Новой Москве. Они были сбиты ПВО, никто не пострадал.