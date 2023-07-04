Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в Новой Москве и Московской области
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале сообщил о попытке атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области.
Градоначальник уточнил, что все обнаруженные БПЛА ликвидированы. В результате инцидента никто не пострадал. По словам мэра, экстренные службы уже работают на местах ЧП.
«В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8.00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются», - подчеркнул мэр.
Позднее в экстренных службах столицы РИА Новости сообщили о еще двух беспилотниках в Новой Москве. Они были сбиты ПВО, никто не пострадал.
Так, всего за утро вторника в московском регионе были сбиты пять беспилотных аппаратов. По информации представителя экстренных служб сбиты два беспилотника в Новой Москве в районе поселка Валуево, еще один - в районе подмосковной Кубинки и еще два в районе деревни Кривошеево.