МЧС: Причиной пожара в деревне Кривошеино стала неисправность проводки
Сведения о возгорании гаража в ТиНАО в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) недостоверны, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
«В 6:24 поступило сообщение о пожаре в поселении Первомайское, в дер. Кривошеино, д. 15, где происходило возгорание двухэтажного гаража на площади 35 кв. м. Принятыми мерами в 7:06 пожар был локализован, а в 7:30 - ликвидирован. Предварительная причина возгорания - неисправность электрической проводки. Пожар носит бытовой характер. Сообщения о пожаре по данному адресу вследствие падения БПЛА недостоверны», - сказали в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 4 июля была совершена попытка атаки украинских беспилотников в ТиНАО и Московской области. Атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправили часть рейсов, на данный момент ограничения на полеты сняты.