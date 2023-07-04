МЧС: Причиной пожара в деревне Кривошеино стала неисправность проводки

«В 6:24 поступило сообщение о пожаре в поселении Первомайское, в дер. Кривошеино, д. 15, где происходило возгорание двухэтажного гаража на площади 35 кв. м. Принятыми мерами в 7:06 пожар был локализован, а в 7:30 - ликвидирован. Предварительная причина возгорания - неисправность электрической проводки. Пожар носит бытовой характер. Сообщения о пожаре по данному адресу вследствие падения БПЛА недостоверны», - сказали в ведомстве.