Появились подробности избиения адвоката и журналистки в Чечне

Адвокату Александру Немову порезали ногу во время нападения в Чечне, журналистке Елене Милашиной — облили голову зеленкой. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» со ссылкой на своего корреспондента.

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Немова и Милашину жестко избили неизвестные 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой, адвокатом которой является Немов.

Как рассказала Собчак, у Милашиной сломаны пальцы, имеются множественные ушибы, ее голова облита зеленкой и она постоянно теряет сознание.

Немов плохо двигается и говорит, ему дали обезболивающие, отмечает журналистка. Она также опубликовала фотографию глубокой раны на ноге адвоката. Предположительно, его ударили ножом.

По ее информации, оба пострадавших сидят на инвалидных колясках, а защитники Заремы Мусаевой подали ходатайство в Ахматовский районный суд Грозного об обеспечении их защиты.

Позднее Собчак написала, что к Немову и Милашиной, предположительно, приходили сотрудники полиции, однако они отказались от дачи показаний. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее Александр Немов сообщал, что прокурор запросил 5,5 года колонии для жены бывшего чеченского судьи Заремы Мусаевой. Ее обвиняют в нападении на силовика.