Беспилотник упал на сарай в подмосковной деревне

Беспилотник упал на двухэтажный сарай и загорелся в деревне Кривошеино в Новой Москве . Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как стало известно, приехавшие на место пожарные локализовали возгорание и исключили угрозу распространения огня. Информация о пострадавших и других разрушениях уточняется.

«Пожарные тушат, заняты они тем, чтобы на соседние дома не перекинулось. Полиция на месте», — поделился один из очевидцев в соцсетях.

Ранее сообщалось, что два беспилотника были сбиты неподалеку от села Валуево в Новой Москве. Еще один дрон-камикадзе нанес удар по административному зданию на территории одного из военных объектов в подмосковной Кубинке. Кроме того, БПЛА вертолетного типа, который направлялся в сторону Москвы, сбили в Калужской области.