Два беспилотника сбили в Новой Москве

В экстренных службах сообщили о двух сбитых беспилотниках в Новой Москве
Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве подавлены два беспилотника, еще один сбили в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"По предварительным данным, три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. Средствами РЭБ два из них подавлены в Новой Москве, один - в Калужской области", - сказал собеседник агентства.
По его словам, беспилотники вертолетного типа. Данных о пострадавших нет.