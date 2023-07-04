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В экстренных службах сообщили о двух сбитых беспилотниках в Новой Москве

Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве подавлены два беспилотника, еще один сбили в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Два беспилотника сбили в Новой Москве
© ТАСС

"По предварительным данным, три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. Средствами РЭБ два из них подавлены в Новой Москве, один - в Калужской области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, беспилотники вертолетного типа. Данных о пострадавших нет.

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