Пожар в здании фабрики в Подмосковье увеличился до тысячи квадратов

Пожар на бывшей мебельной фабрике в подмосковных Химках увеличился до 1000 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Здание, расположенное в микрорайоне Сходня, загорелось вечером 3 июля. Ранее сообщалось, что возгорание произошло в складском помещении с лакокрасочными материалами.

9 декабря прошлого года в Москве загорелся торговый центр «МЕГА Химки». Магазин сгорел дотла, в результате погиб один человек. Причиной возгорания МЧС назвало нарушение правил при сварочных работах.