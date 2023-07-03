В Подмосковье произошел крупный пожар

В подмосковных Химках на территории мебельного комбината загорелся склад с краской. Об этом пишет РЕН ТВ.

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, что здание охвачено сильным пламенем. Над ним поднимается мощный столб черного дыма.

«Черный столб дыма видно даже из Куркино», - отмечают местные жители.

Уточняется, что расстояние между микрорайоном Сходня, в котором располагается бывший ММСК-1, и Куркино составляет порядка 8 км.

О пострадавших не сообщается. Причины возгорания устанавливаются. На место инцидента выехали экстренные службы.