В Подмосковье произошел крупный пожар
В подмосковных Химках на территории мебельного комбината загорелся склад с краской. Об этом пишет РЕН ТВ.
На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, что здание охвачено сильным пламенем. Над ним поднимается мощный столб черного дыма.
«Черный столб дыма видно даже из Куркино», - отмечают местные жители.
Уточняется, что расстояние между микрорайоном Сходня, в котором располагается бывший ММСК-1, и Куркино составляет порядка 8 км.
О пострадавших не сообщается. Причины возгорания устанавливаются. На место инцидента выехали экстренные службы.
В региональном МЧС пояснили, что по состоянию на 22-20 мск площадь возгорания составляет 400 квадратных метров.
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