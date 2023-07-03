В Иваново тренера по смешанным единоборствам обвинили в истязании ребенка

Следователи СУ СК по Ивановской области проверяют информацию, опубликованную в СМИ, об избиении тренером по смешанным единоборствам своего воспитанника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

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По предварительным данным, мать 10-летнего мальчика распространила информацию, что тренер избил ее сына палкой. После этого у школьника появились множественные гематомы. Родительница утверждает, что этот случай не был единственным.

Как сообщила пресс-служба СУ СК по Ивановской области, по результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего» в отношении тренера спортивного клуба. Мужчину задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что тренер ударил своего воспитанника кулаком и палкой, причиняя ему и физическую, и душевную боль.

Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли улики.