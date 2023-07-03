Водитель иномарки въехал в пункт выдачи Wildberries в Подмосковье

В Подмосковье водитель автомобиля марки KIA сбил мужчину с коляской и врезался в пункт выдачи Wildberries. Видео с места произошедшего разместила у себя в Telegram-канале прокуратура Московской области.

Инцидент произошел 1 июля 2023 года около 17:25. Водитель KIA SORENTO, двигавшийся в сторону улицы Ивановской в деревне Ивановка, не справился с управлением и совершил наезд на мужчину, который в это время стоял на улице у входа в торговый павильон маркетплейса с детской коляской. Видео именно с этим моментом и разместила прокуратура Московской области.