Водитель иномарки въехал в пункт выдачи Wildberries в Подмосковье
В Подмосковье водитель автомобиля марки KIA сбил мужчину с коляской и врезался в пункт выдачи Wildberries. Видео с места произошедшего разместила у себя в Telegram-канале прокуратура Московской области.
Инцидент произошел 1 июля 2023 года около 17:25. Водитель KIA SORENTO, двигавшийся в сторону улицы Ивановской в деревне Ивановка, не справился с управлением и совершил наезд на мужчину, который в это время стоял на улице у входа в торговый павильон маркетплейса с детской коляской. Видео именно с этим моментом и разместила прокуратура Московской области.
В результате ДТП мужчина получил закрытый перелом ноги и был доставлен в больницу. Ребенок не пострадал.
На данный момент прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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