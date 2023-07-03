Москвич перепутал кота с пантерой и вызвал спасателей

В Москве местный житель перепутал черного кота с пантерой. Мужчина испугался и вызвал спасателей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, инцидент произошел на Леонтьевском переулке. Один из жильцов многоквартирного дома увидел на крыше черное животное, похожее на пантеру. Она сидела и вылизывала себя. Мужчина посчитал такое соседство опасным, поэтому сообщил о произошедшем в экстренные службы.

Приехавшие на место спасатели пантеру не нашли. Зато на крыше сидел толстый черный кот. Вероятнее всего, животное любит проводить свое время в этом месте, никакой опасности от зверя не исходило.

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