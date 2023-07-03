Землетрясение произошло на Аляске

В районе крупнейшего в штате Аляска города Анкоридж произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

Природный катаклизм был зафиксирован в 14.47 по времени UTC (17.47 мск).

Эпицентр подземных толчков находился в 20-ти км к северо-востоку от города. Очаг залегал на глубине 24,1 километра.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Угроза цунами также не объявлялась.