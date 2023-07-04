Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке

Вблизи поселка Усть-Камчатск на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Сейсмособытие произошло в 28 километрах от Усть-Камчатска. Магнитуда землетрясения составила 4,9. Его эпицентр находился на глубине в семь километров.

По данным РИА Новости, землетрясение ощущалось жителями поселка до одного-двух баллов. Разрушений и пострадавших не зафиксировано

Ранее сообщалось, что в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7-5,8. Эпицентр землетрясения находился на глубине 70 километров. Подземные толчки ощущались в столице Азербайджана Баку, на Апшеронском полуострове, а также в городе Актау, расположенном в западной части Казахстана.