Митингующие во Франции разгромили магазин Apple

Во время массовых беспорядков во Франции был разгромлен магазин Apple Store в Страсбурге. Видео с незаконными действиями бунтующих было опубликовано порталом Storyful.

На видео из Страсбурга видно, как участники массовых беспорядков посреди дня разбивают окна официального магазина Apple. Некоторые из них бьют ногами по окнам, другие наблюдают и снимают происходящее на свои смартфоны. При этом часть присутствующих забиралась и выходила из магазина, вероятно для того, чтобы его ограбить — на некоторых прилавках отсутствуют устройства, хотя при этом стоят предусмотренные для них подставки.

Отмечается, что магазин был закрыт во время проходящих в Страсбурге беспорядков.