Девять человек отравились медвежатиной в Забайкалье

В селе Куанда Забайкальского края девять человек отравились мясом медведя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Уточняется, что среди отравившихся есть один ребёнок.

«Правительство Забайкалья держит на контроле ситуацию в селе Куанда Каларского округа, где девять человек (из них один ребенок) обратились за медицинской помощью, по предварительным данным, после употребления дикого мяса», – сказано в сообщении.

Согласно имеющейся информации, жители села почувствовали ухудшение состояния после того, как употребили в пищу мясо медведя. На данный момент шесть человек были госпитализированы, ещё трое находятся на лечении дома. 4 июля пострадавших планируют доставить в Читу, чтобы установить точный диагноз.

«По данным Госветслужбы Забайкалья, образцы дикого мяса изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования», – уточнили в пресс-службе правительства Забайкалья.