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Девять человек отравились медвежатиной в Забайкалье

В селе Куанда Забайкальского края девять человек отравились мясом медведя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Девять человек отравились медвежатиной в Забайкалье
© РИА Новости

Уточняется, что среди отравившихся есть один ребёнок.

«Правительство Забайкалья держит на контроле ситуацию в селе Куанда Каларского округа, где девять человек (из них один ребенок) обратились за медицинской помощью, по предварительным данным, после употребления дикого мяса», – сказано в сообщении.

Согласно имеющейся информации, жители села почувствовали ухудшение состояния после того, как употребили в пищу мясо медведя. На данный момент шесть человек были госпитализированы, ещё трое находятся на лечении дома. 4 июля пострадавших планируют доставить в Читу, чтобы установить точный диагноз.

«По данным Госветслужбы Забайкалья, образцы дикого мяса изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования», – уточнили в пресс-службе правительства Забайкалья.

Ранее в Новосибирске завели дело после смерти двух человек от отравления неустановленным веществом.

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