Mash: В крови выпавшего с балкона со сковородкой сына Михаила Ефремова нашли наркотики
В крови актера Николая Ефремова, выпавшего с балкона своей московской квартиры со сковородкой в руке, нашли следы употребления наркотиков.
Об этом сообщает Mash со ссылкой на имеющиеся в распоряжении канала результаты экспертизы.
По этим данным, сразу после падения у 31-летнего актера взяли кровь на химико-токсикологическое исследование - чтобы подготовить к операции, и они показали наличие следов наркотиков.
Отмечено, что у Ефремова-младшего "помутненное состояние, он не может нормально говорить". Операция, к которой его готовили, отложена.
Напомним, что в результате падения с третьего этажа Ефремов сломал таз, бёдра и потерял много крови. Состояние Николая оценивается как тяжелое.