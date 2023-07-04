В крови актера Николая Ефремова, выпавшего с балкона своей московской квартиры со сковородкой в руке, нашли следы употребления наркотиков.

Об этом сообщает Mash со ссылкой на имеющиеся в распоряжении канала результаты экспертизы.

По этим данным, сразу после падения у 31-летнего актера взяли кровь на химико-токсикологическое исследование - чтобы подготовить к операции, и они показали наличие следов наркотиков.

Отмечено, что у Ефремова-младшего "помутненное состояние, он не может нормально говорить". Операция, к которой его готовили, отложена.