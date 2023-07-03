Акула напала на девочку около побережья США

Около побережья американского города Коко-Бич в штате Флорида акула напала на 12-летнюю девочку, сообщает Fox News. По данным портала, на бедре девочки осталось 100 проколов от зубов акулы. Пострадавшей наложили около 50 швов.

Fox News отмечает, что подросток купался около побережья, когда на нее напала акула. Хищница дважды укусила американку в бедро, оставив сотню ран. Отец вытащил дочь из воды, и ее мать увидела, что нога девочки обильно кровоточит.

Ранее сообщалось, что 8 июня тигровая акула убила россиянина на пляже в Хургаде. Трагедия произошла в 30 метрах от берега, ее свидетелями стало множество людей. Жертве никто не успел помочь. По словам очевидцев, акула затащила молодого человека под воду и растерзала буквально за 20 секунд. Позже ее поймали.

16 июня акула подплыла к берегу вблизи испанского города Аликанте и распугала посетителей пляжа. Животное довело одну из отдыхающих женщин до панической атаки. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

На запись попал момент, как спасатели призывали купальщиков побыстрее выйти из воды. Одна из отдыхающих поняла, что акула находится рядом с ней, и пережила паническую атаку. Другие люди помогли ей выбраться на берег.