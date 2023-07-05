Задавившая мать с ребенком москвичка получила 9 лет тюрьмы

Суд в Москве приговорил к девяти годам лишения свободы Наталью Украинскую, которая под воздействием наркотиков сбила насмерть мать с ребенком на северо-западе Москвы. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Северо-Западного административного округа Тушинский районный суд Москвы приговорил Украинскую к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.

В конце ноября 2022 года у дома 12 по улице Свободы Наталья Украинская, управляя автомобилем Kia в состоянии наркотического опьянения, не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила женщину и двух ее маленьких детей, один из которых находился в коляске. Мать и один из детей погибли, второй ребенок был госпитализирован.