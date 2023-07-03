ФТС подтвердила обнаружение похожих на мины предметов в посылке в Москве

Федеральная таможенная служба России (ФТС) подтвердила обнаружение в одной из посылок на Центральной почтовой таможне Москвы предметов, похожих на мины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«ФТС России подтверждает обнаружение похожих на мины предметов в посылках в Москве», - уточнили в пресс-службе.

Источник в экстренных службах рассказал ранее, что в ходе стандартной процедуры досмотра были обнаружены два предмета, похожие на противотанковые мины.

На место происшествия выехали специалисты соответствующих служб.