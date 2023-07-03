ФТС подтвердила обнаружение похожих на мины предметов в посылке в Москве
Федеральная таможенная служба России (ФТС) подтвердила обнаружение в одной из посылок на Центральной почтовой таможне Москвы предметов, похожих на мины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«ФТС России подтверждает обнаружение похожих на мины предметов в посылках в Москве», - уточнили в пресс-службе.
Источник в экстренных службах рассказал ранее, что в ходе стандартной процедуры досмотра были обнаружены два предмета, похожие на противотанковые мины.
На место происшествия выехали специалисты соответствующих служб.
Позже источник добавил, что, по предварительной информации, обнаруженные предметы «являются макетами противотанковых мин и опасности не представляют».
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