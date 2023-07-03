В Краснодаре 81-летняя пенсионерка заказала убийство полицейского

В Краснодаре задержали пенсионерку, которая заказала убийство сотрудника полиции. Об этом сообщило ГУ МВД региона.

Ведомство сообщило, что преступление удалось предотвратить благодаря инсценировке покушения. По месту жительства 81-летней пенсионерки также правоохранительные органы обнаружили и изъяли обрез ружья и боеприпасы, ранее которыми она угрожала врачу скорой медицинской помощи.

Согласно данным следствия, пенсионерка решила организовать убийство оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции УМВД РФ по городу Краснодар в связи с личной неприязнью. Сообщается, что она стала просить своих знакомых, имеющих ранее судимость, помочь ей в исполнении преступления. По данным ведомства, женщина пообещала 1 миллион рублей исполнителю.

В отношении подозреваемой возбудили уголовные дела о незаконном обороте оружия и угрозе убийством. На данный момент пенсионерка заключена под стражу.