Граничащий с Украиной регион попал под обстрел

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Кукуевка в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По словам главы области, пострадавших нет. Осколки снарядов нанесли повреждения строениям и автомобилю: в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и фасады, а также получила ущерб одна машина.

«Все оперативные и аварийные службы на месте, подомовой обход продолжается», — добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородском районе Белгородской области был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины. По его данным, российская система ПВО сработала в воскресенье, 2 июля. В регионе была отражена очередная атака БПЛА.