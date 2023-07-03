Опекунша погибшего в Екатеринбурге мальчика дважды обманула полиграф

Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве шестилетнего воспитанника, дважды успешно проходила тестирование на полиграфе. Полиграфолог и бывший полицейский в интервью E1.ru рассказали, как она могла это сделать.

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Виктор, вышедший на пенсию сотрудник правоохранительных органов, считает, что проводивший исследование полиграфолог мог быть неопытным. В этом случае он мог списать какие-то реакции Наумовой на волнение или плохие мысли. Кроме этого, успокоительные препараты могут повлиять на данные детектора лжи. Человек, который принял их, должен пройти тестирование еще раз.

Бывший полицейский считает, что полиграф в Следственном комитете более точный, так как там установлены датчики на большее количество реакций и тестирование проводят три человека. В отделе полиции же его используют как психологический фактор.

По словам Алены — эксперта-полиграфолога, многое зависит от формулировки вопроса. Специалист считает, что в случае с Наумовой надо было спросить: «Вам известно, где находится мальчик, достоверно? Вам известно, что он находится там-то, там-то?»