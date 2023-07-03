Женщина пнула ребенка по лицу в московской «Пятерочке» и попала на видео

В супермаркете «Пятерочка» на востоке Москвы женщина повалила ребенка и пнула ногой по лицу. Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, опубликованные в сообществе «Ивановское ВАО М125» в соцсети «Вконтакте». На записи видно, как посетительница супермаркета резко валит ребенка на пол и наносит удар ногой.

Ранее детский омбудсмен Владимирской области Юлия Раснянская сообщила, что взяла под контроль дело девочки, которая в интервью Первому каналу о ситуации в семье с помощью специального жеста попросила о помощи в ситуации домашнего насилия. По словам Раснянской, девочка и ее младшая сестра сейчас находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо. В эфире передачи «Мужское/Женское» девочка рассказывала съемочной группе, как любит свою мать и сестру, а параллельно показывала из-за спины руку, сжимала и разжимала в кулаке большой палец — это международный знак, означающий просьбу о помощи, когда человек находится в ситуации насилия.