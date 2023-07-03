Сотрудник московской таможни обнаружил мину в посылках

В Москве сотрудник Центральной почтовой таможни обнаружил мину при досмотре посылок, сообщает Telegram-канал 112.

Как уточняет Shot, к зданию таможни, расположенному на Краснопрудном переулке, направляются сотрудники экстренных служб.

В мае сообщалось, что в отделение «Почты России» во Внуково доставили посылку с четырьмя автоматами Калашникова.

Также в мае в квартире на северо-востоке столицы нашли боевую мину времен Великой Отечественной войны. Как выяснилось, хозяйка нашла опасный предмет, когда разбирала шкаф со старыми вещами на балконе.

До этого Baza писала, что в Москве оцепили отделение СДЭК из-за подозрительной посылки, в которой могла содержаться статуэтка с самодельным взрывным устройством (СВУ).