В Воронежской области во время режима КТО пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в Воронежской области во время действия режима контртеррористической операции (КТО) из-за ситуации с ЧВК "Вагнер". Им выплатят по 100 тыс. рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.