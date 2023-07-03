В Воронежской области во время режима КТО пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в Воронежской области во время действия режима контртеррористической операции (КТО) из-за ситуации с ЧВК "Вагнер". Им выплатят по 100 тыс. рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
"Завершили оценку ущерба, нанесенного гражданскому населению Воронежской области за время действия режима КТО. <...> Легкий вред здоровью получили четыре жителя региона, среди которых один ребенок. Им выплатим по 100 тыс. рублей", - написал он.
Глава Павловского района Воронежской области Максим Янцов 25 июня сообщил в своем Telegram-канале, что 19 домовладений повреждены в результате перестрелки, которая произошла во время прохождения колонны ЧВК "Вагнер".