В Дагестане сожгли Audi депутата горсобрания

В Дагестане неизвестные сожгли Audi депутата горсобрания
В Дагестане неизвестные сожгли Audi депутата кизлярского городского собрания Анастасии Родиной. Об этом владелица иномарки рассказала в Telegram-канале.
Женщина отметила, что все произошло во дворе ее дома в Кизляре. Пострадавшая допустила, что это было спланировано — поджигатели знали о камерах, поэтому прошли умело и попали в поле зрения только пару раз.
Депутат горсобрания предположила, что преступление связано с ее деятельностью.
Предварительная официальная версия пожара — замыкание проводки и возгорание в моторном отсеке Audi.
В мае сообщалось, что бывшего 54-летнего дагестанского депутата избили охранники бара в Москве. Представители бара заявили, что избитый депутат приставал к официанткам, грубил гостям, курил и сам хотел устроить драку. Полиция организовала проверку.