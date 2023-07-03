В Дагестане сожгли Audi депутата горсобрания

В Дагестане неизвестные сожгли Audi депутата кизлярского городского собрания Анастасии Родиной. Об этом владелица иномарки рассказала в Telegram-канале.

Женщина отметила, что все произошло во дворе ее дома в Кизляре. Пострадавшая допустила, что это было спланировано — поджигатели знали о камерах, поэтому прошли умело и попали в поле зрения только пару раз.

Депутат горсобрания предположила, что преступление связано с ее деятельностью.

Предварительная официальная версия пожара — замыкание проводки и возгорание в моторном отсеке Audi.